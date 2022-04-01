Antalyaspor, Altay maçına hazır - Son Dakika
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Antalyaspor, Altay maçına hazır

01.04.2022 15:46
Antalyaspor, Altay maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Altay mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Altay-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Altay maçına hazır - Son Dakika


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