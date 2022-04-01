Antalyaspor, Altay maçına hazır - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Altay mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.
Altay-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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