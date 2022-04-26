Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu

26.04.2022 15:30
Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, "Antalyaspor, Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütüdür.

Antalya spor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, " Antalyaspor, Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Antalya çocuklarının spor yaptığı yerdir. Şehir ve Antalyaspor'u bütünleştirmek en büyük idealimiz." dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Doğukan Sinik ve Fedor Kudriashov, Nesibe Aydın Antalya Okulları öğrencileriyle buluştu.

Başkan Çetin, Antalyaspor tribünlerinde büyüdüğünü ve kırmızı-beyazlı renklerle öğrencilik yıllarında tanıştığını söyledi.

Çocuk yaşlarda çok fazla hayal kurduğunu belirten Çetin, bu hayallerin içerisinde Antalyaspor yöneticiliği olduğunu kaydetti. Antalyaspor başkanı olarak hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Çetin, "Başarılı olmak için inanmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bol bol kitap okumanız gerekiyor." dedi.

Mali ve sosyal projeler yürüttüklerini aktaran Çetin, "Antalyaspor Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Antalya çocuklarının spor yaptığı yerdir. Şehir ve Antalyaspor'u bütünleştirmek en büyük idealimiz. Okul ziyaretleri, uzak köylerinde yaşayan insanların çocuklarıyla maç izlemeleri. Oradaki çocuklara 'Toros Kaplanları Projesi' ile oradaki yetenekli çocukları seçip antrenmanlara getirmek istiyoruz." diye konuştu.

"En çok zorlandığım oyuncu Messi ve Ronaldo"

Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise, iyi bir futbolcu olmak için gençlerin hayallerinin peşinden koşması, çok çalışmaları gerektiğini ve hayal kurmaları gerektiğini belirtti.

Bir öğrencinin "Karşınıza çıkan ve sizi en çok zorlayan oyuncu kimdi?" sorusuna Şahin, "Çok iyi oyuncularla oynadım. En çok zorlandığım oyuncu Messi ve Ronaldo'dur. Beni en çok etkileyen hoca ise Jürgen Klopp oldu. Bendeki yeri her zaman çok ayrıdır. " dedi.

Bir öğrencinin "50 milyon avroluk transfer bütçeniz olsa hangi futbolcuyu transfer ederdiniz?" sorusuna Şahin, "Messi'yi 50 milyon avroya transfer edemiyoruz maalesef. Barcelona'da de Jong olabilirdi ama 50 milyon avroluk transfer yapamayacağımıza göre onun hayalini çok kurmadım." ifadelerini kullandı.

"Ronaldo ile oynama hayalim gerçek oldu"

Bir öğrencinin "Ronaldo ya da Messi ile bir anınız var mı?" sorusuna Şahin, "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da dünya kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırmasını istedim. Tanıştım ve bana bir tane forma hediye etmişti. 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' dedi. Real Madrid'de büyük bir sakatlık geçirmiştim. Ronaldo yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. İnsani anlamda çok güzel anılarım olduğu için Ronaldo benim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Doğukan Sinik de mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisinin gelişimine, performansının artmasına büyük etkisinin olduğunu anlatan Sinik, futbol hayatındaki en büyük hedefinin Antalyaspor'a gerçekten iyi bir bonservis getirerek Avrupa'da takımlarda oynamak olduğunu kaydetti.

Kudriashov ise Antalyaspor ile Nuri Şahin ve Aziz Çetin ile Türkiye'de bir kupa kazanmayı hayal ettiğini vurguladı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Nuri Şahin: '50 milyon Euro transfer bütçemiz olsa Frankie de Jong'u isterdim' Son dakika haberi | Nuri Şahin: '50 milyon Euro transfer bütçemiz olsa Frankie de Jong'u isterdim' Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı Antalyaspor, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı

Antalyaspor, Aziz Çetin, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:39:23. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement