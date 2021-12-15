Antalyaspor Başkanı Çetin: "Hedefimiz az borç, çok başarı"

Olağan Mali Genel Kurul'da konuşan Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, "Hedefimiz borcun daha az olması ve sportif olarak daha başarılı hale gelmek" dedi.

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi A.Ş. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

1 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 dönemini kapsayan Mali Genel Kurul'da Divan Kurulu Başkanlığı'na Kamile Yıldırım Gülgün, Divan Kurulu Üyeliklerine Mehmet Çelik, Hakan İrban, Mehmet Yaman ve Cenk Soyer seçildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan Genel Kurula Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu, Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır ve Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çetin ile her üç kurumun yöneticileri ve hissedarlar katıldı.

"Saha sonuçları istenilen düzeyde"

1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan dönemin yönetim kurulu faaliyet raporu, mali tablolar, bilanço ve gelir tablosunun okunmasının ardından aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Söz konusu dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin istifalarının kabulü ve yerlerine atanan yönetim kurulu üyelerinin onaylanmasının ardından istifa eden danışma kurulu üyelerinin istifaları da kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu, her şeyin olumlu gittiğini, Antalyaspor A.Ş. yönetiminin başarılı olduğunu ve saha sonuçlarının da istedikleri düzeyde olduğunu belirtti.

"Mali ve sportif başarı için çalışıyoruz"

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çetin ise hem mali yapı hem de sportif başarı için çaba sarf ettiklerini belirterek "Hedefimiz borcun daha az olması ve sportif olarak daha başarılı hale gelmek. Kalıcı gelirler için çalışma yapıyoruz. Projelerimiz var, şubat ayından sonra netice alırız. Antalyaspor camiasına sürprizlerimiz olacak. Sahada ise Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin ile yakaladığımız ivme var. Çok daha iyi sonuçlar alacağız. Net bir hedef koymuyoruz, transfer engelini aşacağız. Ligin ikinci yarısına daha istekli başlayacağız. Gelecek sene hedeflerimiz daha büyük olacak. Mali konuda büyük başarı gösteren yönetim kurulu üyelerimi kutluyor, sizlerin desteğinin devamını istiyorum" ifadelerini kullandı. Genel Kurul bu konuşmanın ardından tamamlandı. - ANTALYA