Antalyaspor-Beşiktaş lig maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, 31 karşılaşmada topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler:

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Erdal, Fernando, Fredy, Larsson, Doğukan, Wright.

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Hadziahmetovic, Maxim, Gedson Fernandes, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

ANTALYASPOR 12. SIRADA

Son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0'la geçen Antalyaspor ise 36 puanla 12. basamakta bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2 kez ertelendikten sonra Vodafone Park'ta oynanmış ve 0-0 sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VAR, ANTALYA TAM KADROU

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Omar Colley, Tayyip Talha ve Salih Uçan ile Georges-Kevin N'Koudou Antalya'ya götürülmedi.

64. MAÇ

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş geride kalan karşılaşmalarda 34 galibiyet alırken Antalyaspor 6 galibiyet elde etti, 13 maç ise berabere tamamlandı. Antalya'da oynanan maçlarda ise Antalyaspor 30 maçta 5 galibiyet elde ederken Beşiktaş ise 18 galibiyet aldı.

KARA KARTAL'IN SERİSİ 10 MAÇ

Beşiktaş ligde 10 maçtır yenilmeyerek zirve takibini sürdürüyor. Siyah beyazlılar son 10 maçta Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Giresunspor, Hatayspor (Hükmen), Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken Antalyaspor ve Trabzonspor maçları ise beraberlikle sonuçlandı.

CANLI ANLATIM

14' Bu bölümde orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor. Tempo çok fazla yükselmedi.

8' Fernando'nun soldan kullandığı köşe vuruşu kaleci Mert Günok'ta kaldı.

5' Gedson, Fernando'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş kritik bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

3' Antalyaspor taraftarının da desteğiyle ilk dakikalarda etkili olmaya çalışıyor.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.