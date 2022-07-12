Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı 'nın üçüncü gününü izinli geçiren Akdeniz ekibi, Burdur kampında çalışmalarına, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Antalyaspor, bir günlük iznin ardından Burdur kampındaki çalışmalarına devam etti - Son Dakika

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