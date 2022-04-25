Antalyaspor Bodrum'dan altın madalyayla döndü - Son Dakika
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Antalyaspor Bodrum'dan altın madalyayla döndü

25.04.2022 12:13
Antalyaspor Bodrum'dan altın madalyayla döndü

Bu sene ikincisi düzenlenen ve 22-23-24 Nisan tarihlerinde Bodrum'da gerçekleşen MW Challenge Özel Yarışına Antalyaspor Triatlon takımı da katıldı.

Bu sene ikincisi düzenlenen ve 22-23-24 Nisan tarihlerinde Bodrum'da gerçekleşen MW Challenge Özel Yarışına Antalyaspor Triatlon takımı da katıldı. Takım, altın madalyanın sahibi oldu.

Ülkenin her bölgesinden yoğun sporcu katılımının olduğu yarışın duatlon ayağında yarışan Antalyaspor Triatlon takımının sporcusu Öztan Velipaşalar, Tarihi Leleg Yolu'nda 10 kilometrelik patikada tamamladığı koşu etabının ardından sürat için son derece uygun bir zemine sahip ancak 760 metre yükseklik kazanımı olan yokuşlu bir alanda 55 kilometre pedal çevirdi.

Bisikletin ardından 5 kilometrelik koşu etabı ile tamamlanan yarışın ardından Velipaşalar, genel klasman dördüncüsü olurken kendi yaş grubunda birinci gelerek, Antalyaspor bayrağını en tepeye taşıdı ve altın madalyanın da sahibi oldu. - ANTALYA

Antalyaspor Bodrum'dan altın madalyayla döndü
Antalyaspor Bodrum'dan altın madalyayla döndü
Antalyaspor Bodrum'dan altın madalyayla döndü

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Antalyaspor, Triatlon, Bodrum, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Bodrum'dan altın madalyayla döndü - Son Dakika


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