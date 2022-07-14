Antalyaspor , 36. dakikada Gökdeniz Bayraktar'ın attığı golle ilk yarıyı galip tamamlandı. İkinci yarının 48. dakikasında Sinan Gümüş ile bir gol daha bulan Antalyaspor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Hazırlık maçı - Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Bodrumspor: 0 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.