Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi resmen bitti! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Adana Demirspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yönetim kötü gidişin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.

8 MAÇTA 8 PUAN

Ajansspor'un haberine göre; ligde oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 8 puan alarak 13. sırada yer alan ve hedeflerinden uzaklaşan Kırmızı-Beyazlılar'da tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile masaya oturan yönetim ayrılık kararı aldı. Antalyaspor, 11 Kasım 2020'de Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FESİH MADDESİ

Ersun Yanal'ın sözleşmesinde 3 aylık maaşının verilmesi halinde fesih maddesi bulunuyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 3 ADAY VAR

Akdeniz ekibinde yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu yer alıyor.

ASBAŞKAN BAHAR "EN İYİ 3 HOCADAN BİRİ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Lider TV'ye konuk olan Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Ersun Yanal dediğiniz kişi, Süper Lig'de çalışan en önemli 3 teknik adamdan birisi" demişti.