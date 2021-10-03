Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi resmen bitti! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı

Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada Adana Demirspor'a kendi evinde 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da yönetim kötü gidişin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.
Ajansspor'un haberine göre; ligde oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 8 puan alarak 13. sırada yer alan ve hedeflerinden uzaklaşan Kırmızı-Beyazlılar'da tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal ile masaya oturan yönetim ayrılık kararı aldı. Antalyaspor, 11 Kasım 2020'de Ersun Yanal ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ersun Yanal'ın sözleşmesinde 3 aylık maaşının verilmesi halinde fesih maddesi bulunuyor.
Akdeniz ekibinde yeni teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman, Çağdaş Atan ve Emre Belözoğlu yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde Lider TV'ye konuk olan Antalyaspor Asbaşkanı Berkay Bahar, "Ersun Yanal dediğiniz kişi, Süper Lig'de çalışan en önemli 3 teknik adamdan birisi" demişti.
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