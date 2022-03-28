Antalyaspor'da Milosevic hayal kırıklığı - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Deni Milosevic, hayal kırıklığına neden oldu. 27 yaşındaki oyuncu, ligde gol ve asist katkısı veremedi.

Süper Lig'de son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yapacağı antrenmanla tekrar başlayacak. Kırmızı beyazlı ekipte yapılacak antrenmana milli takım kamplarında bulunan 4 oyuncu katılmayacak.