Antalyaspor'da Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı - Son Dakika
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Antalyaspor'da Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı

12.10.2022 12:09
Antalyaspor'da Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao şoku yaşanıyor.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao şoku yaşanıyor. Fibula kemiğinde parçalı kırık tespit edilen ve sakatlığından dolayı 5 ay sahalardan uzak kalacak Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak hanesine 1 puan yazdıran Antalyaspor, ligin 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Kırmızı beyazlı ekip bir diğer Antalya temsilcisi Alanyaspor'u yenerek kötü gidişata son vermek istiyor. Antalyaspor'un yaptığı son antrenmana sakatlığını atlatan Hakan Özmert de katıldı. Antalyaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

NDAO 5 AY YOKAntalyaspor'da, sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Alassane Ndao şoku yaşanıyor. Ligin 9'uncu haftasında Antalya'da oynanan Konyaspor maçının 9'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve stadyumu koltuk değnekleriyle terk eden 25 yaşındaki kanat oyuncusunun çekilen MR'ında, fibula kemiğinde parçalı kırık olduğu belirlendi. Ndao'nun sahalardan en az 5 ay uzak kalması ve ligin ilk yarısındaki maçları kaçırması bekleniyor.3 CEZALI, 2 SAKATKırmızı beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı dolayısıyla oynayamayacak Alassane Ndao ve kaleci Boffin dışında 8'inci haftada deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima'nın yanı sora Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Güray Vural da takımı yalnız bırakacak.

Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor cuma günü saat 20.00'de ligin 10'uncu hafta maçında karşı karşıya gelecek.


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Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak Antalyaspor'da Ndao, 5 ay sahalardan uzak kalacak FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı FTA Antalyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Kaynak: DHA

Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Ndao, sezonun ilk yarısını kapattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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