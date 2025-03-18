Antalyaspor'da Zorlu Süreç ve Güven Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Antalyaspor'da Zorlu Süreç ve Güven Mesajı

Başkan Boztepe, takıma güvenerek ligdeki durumu düzeltmek için birlik ve destek çağrısı yaptı.

18.03.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, takımlarının Trendyol Süper Lig'de 33 puanla 12'nci sırada olduğunu belirterek, " Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz." dedi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunda, kulübün mali durumu, ticari faaliyetleri ile gelir ve gider bilançosu değerlendirildi.

Antalyaspor Başkanı Boztepe, burada yaptığı konuşmada, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemiyle ilgili mali bilançonun sunulduğunu belirterek, onların ibrazını yaptıklarını söyledi.

Ağustosta 2024-2025 yılı için mali genel kurul olacağını anlatan Boztepe, zorlu bir süreci yönetmeye çalıştıklarını, bundan önceki süreçte bir kuruş gelirin olmadığını ifade etti.

Tüm gelirlerin temlik altında olduğunu dile getiren Boztepe, "Özellikle altını çizerek söylemek istiyorum Antalyaspor AŞ'nin kuruş geliri yok. Daha öncesinde hafriyat geliri varsa ki biz bu gelire de dahil olmadık. Şu anda zaten iptali gerçekleşti, bu çok büyük bir kayıptır Antalyaspor için. Bu süreçlerin kaybolması kişisel hırsların ve kavgaların camiaya verdiği çok büyük kayıptır." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Boztepe, ligde tehlikeli durumda olduklarını ifade etti. En güvenilir ve hızlı şekilde 40 puana ulaşıp limana yanaşmak istediklerini vurgulayan Boztepe, şunları kaydetti:

"Bu durumda oyuncu kaybetme lüksümüz yok. Oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. Yöneticilerimizin kendi çabasıyla kulübümüz ayakta duruyor, tutunmaya çalışıyor. Kulübü limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Camiamız için önümüzdeki maçların önemi çok büyük. Alanyaspor ve Samsunspor maçları içerdeki maçlar çok önemli, herkesten destek istiyorum. Henüz güvenli limana, güvenli bölgeye yanaşmadık. Taraftarımızın, sizlerin hepimizin iç içe olması gerekiyor. Güvenli bölgeye yanaşalım, ondan sonra bizi tefe tutun, büyük hissedarlarımız olarak tekrar gelin inceleyin. Her şey şeffaf, önümüz açık, tüm muhasebemiz açık. Kim gelirse gelsin bilançoları defterleri inceleyebilir. 33 puanla 12. sıradayız. Önümüzdeki maçlar çok önemli, puana dönüşmesi gereken maçlar. Emre Belözoğlu, teknik ekip ve takımımıza güveniyoruz."

Toplantıda, 1 Haziran 2023 ve 31 Mayıs 2024 dönemi net zararının 937 milyon 571 bin 918 lira olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Antalyaspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Zorlu Süreç ve Güven Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor CHP İmamoğlu için sokaklara iniyor
Yemen’deki Husilerden İsrail’e Balistik Füze Saldırısı Yemen'deki Husilerden İsrail'e Balistik Füze Saldırısı
Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı Meclis’te protesto İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki yağdı! Meclis'te protesto
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş’tan adaylık kararı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından Mansur Yavaş'tan adaylık kararı
Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir CHP lideri Özgür Özel: İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iptal kararı yok hükmündedir
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Nükleer füzeleri Almanya sınırına konuşlandıracağız
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

20:43 Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı Orduya ’’vurmayın’’ emri Trump-Putin görüşmesinden tarihi karar çıktı! Orduya ''vurmayın'' emri
19:36 İmamoğlu’nun adaylığı tehlikeye girdi CHP’nin bundan sonraki yol haritası karışık İmamoğlu'nun adaylığı tehlikeye girdi! CHP'nin bundan sonraki yol haritası karışık
19:18 İşte İmamoğlu’nun diplomasının iptal gerekçesi İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
18:53 Ekrem İmamoğlu’ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama Ekrem İmamoğlu'ndan iptal kararına ilişkin ilk açıklama
18:11 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
09:46 Bu bir rekor Osimhen, Galatasaray’a servet kazandıracak Bu bir rekor! Osimhen, Galatasaray'a servet kazandıracak
09:34 Türkiye’den Suriye hamlesi Teklif Şara’dan geldi, silah tedariki başlıyor Türkiye'den Suriye hamlesi! Teklif Şara'dan geldi, silah tedariki başlıyor
09:33 Altında tüm rekorlar geride kaldı Ulaştığı son seviye inanılmaz Altında tüm rekorlar geride kaldı! Ulaştığı son seviye inanılmaz
09:24 Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia Kulislerde konuşulan isim ortaya çıktı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için flaş iddia
09:22 Tanyeli’nin Taylan’dan duygusal paylaşım Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım
08:57 Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 22:24:33. #7.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor'da Zorlu Süreç ve Güven Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.