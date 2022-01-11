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Antalyaspor'dan 2 isim yüzme milli takımında - Son Dakika

Antalyaspor'dan 2 isim yüzme milli takımında

11.01.2022 16:11
Antalyaspor'dan 2 isim yüzme milli takımında

Antalyaspor Yüzme Okullarında yetişen 15 yaşındaki genç sporcu Talya Erdoğan ve Antalyaspor yüzme takımı antrenörü Turgay Demircioğlu milli takım kadrosuna seçildi.

Antalyaspor Yüzme Okullarında yetişen 15 yaşındaki genç sporcu Talya Erdoğan ve Antalyaspor yüzme takımı antrenörü Turgay Demircioğlu milli takım kadrosuna seçildi.

29-30 Aralık 2021 tarihlerinde Gaziantep'te düzenlenen ve Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Caner Canıtez'in kafile başkanlığını üstlendiği Türkiye Şehitkamil Turkcell Yıldız-Genç-Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 200 metre serbest yarışında 02.06.14, 400 metre serbest yarışında 04.20.18, 800 metre serbest yarışında 08.54.99 ve 1500 metre serbest yarışında 16.56.35'lik dereceleri ile kendi yaş grubunda girdiği her yarışta birinci olan kırmızı beyazlı ekibin sporcusu Talya Erdoğan, bu başarısı ile 2022 Multinations Yıldızlar Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı.

Katıldığı her yarışta kendi yaş grubunda "Türkiye Birincisi" olan Antalyasporlu yüzücünün yanı sıra antrenör Turgay Demircioğlu da 2022 Multinations Yıldızlar Milli Takım kadrosuna davet edildi. - ANTALYA

Antalyaspor'dan 2 isim yüzme milli takımında

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Antalyaspor, Yıldız Genç, Milli Takım, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan 2 isim yüzme milli takımında - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Antalyaspor'dan 2 isim yüzme milli takımında - Son Dakika
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