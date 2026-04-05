Antalyaspor, Eyüpspor'u 3-0 yendi

05.04.2026 19:18
Antalyaspor, 28. haftada ikas Eyüpspor'u evinde 3-0 mağlup etti. Eyüpspor 10 kişi kaldı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 71 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen (Dk. 57 Doğukan Sinik), Abdülkadir Ömür (Dk. 57 Storm), Safuri, Saric, Ballet (Dk. 88 Samet Karakoç), Van de Streek (Dk. 88 Boli)

ikas Eyüpspor: Monteiro, Talha Ülvan, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş (Dk. 87 Manga), Calegari (Dk. 78 Abdou Sy), Baran Ali Gezek, Raux Yao (Dk. 55 Claro), Radu, Torres (Dk. Arda Yavuz), Umut Bozok

Goller: Dk. 63 Van de Streek, Dk. 77 Storm, Dk. 83 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 50 Bedirhan Özyurt (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Giannetti, Dk. 45+2 Safuri, Dk. 45+2 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 52 Soner Dikmen, Dk. 89 Doğukan Sinik (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 7 Raux Yao, Dk. 45+2 Talha Ülvan, Dk. 70 Claro, Dk. 87 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi.

50. dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. İlk yarının uzatma dakikalarında sarı kart gören Bedirhan Özyurt'un orta sahada Van de Streek'e sert müdahalesi sonrası hakem Kadir Sağlam, bu oyuncuya ikinci kez sarı kartı gösterdi. Bedirhan, böylece kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

54. dakikada Ballet'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü.

63. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Saric'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Van de Streek'in şık plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Monteiro'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0.

74. dakikada Van de Streek'in sol çaprazdan pasında ceza alanında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

76. dakikada Safuri'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Monteiro, topu kornere gönderdi.

77. dakikada Hesap.com Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde, bu oyuncunun ceza alanı sol çaprazına ara pasına hareketlenen Storm, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

83. dakikada Antalya temsilcisi skorda 3 farklı üstünlüğe ulaştı. Storm'un ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Monteiro çeldi. Pozisyonun devamında Anıl Yaşar'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak Ballet'e çarpıp filelere gitti: 3-0.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

