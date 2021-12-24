Antalyaspor, Galatasaray maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Galatasaray mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Ali Sami Yen Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.???????
Kaynak: AA
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