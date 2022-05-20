Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" - Son Dakika
Üye Girişi

Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık"

20.05.2022 23:13

- Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, oyuncularının tutumundan memnun olduğunu belirterek, "Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere...

- Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık"

ANTALYA - Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, oyuncularının tutumundan memnun olduğunu belirterek, "Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "15 maçtır kaybetmediler ve iyi oynadılar. Rakibin oyunlarını iyi analiz ettik, son 5-6 maça kadar. Top çıkışını engellemek için sistemi değiştirdik. Biz de geriden iyi çıktık. Maçın birçok bölümünde bunu başardık. Topa sahip olma oranımız fazlaydı" diye konuştu.

"Oyunu domine ettik"

Oyuncularının son iki maçtaki tutumundan memnun olduğunu dile getiren Torrent, "Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son güne kadar da oyuncularım çok iyi mücadele etti. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekir. 2. yarının ilk 5 dakikasından sonra oyunu domine ettik. Net şekilde biraz da şansla kazanabilirdik. Değişimli şekilde 4-4-2 oynadık. Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" açıklamasını yaptı.

Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık
Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık
Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık
Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık
Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık
Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık
Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık
Domenec Torrent: Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık

YORUMLAR
500
Domenec Torrent: 'Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık' Domenec Torrent: 'Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık' Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Domenec Torrent: 'Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık' - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 03:44:24. #1.12#
SON DAKİKA: Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement