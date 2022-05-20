Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika
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Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk

20.05.2022 23:28

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, "Kazanmak için sahaya çıktık maalesef başaramadık.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, "Kazanmak için sahaya çıktık maalesef başaramadık." dedi.

Groenendijk, Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray karşılaşmasının Kayserispor maçı gibi sezonda kendilerini zorlayan mücadelelerden olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın kendileri karşısında sistem değişikliğine gittiğini ifade eden Groenendijk, baklava diziliminde oynamayı tercih eden Galatasaray olduğunu ve bu durumun kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

Buna karşı ilk yarıda önlem almakta yetersiz kaldıklarına işaret eden Groenendijk, "İkinci yarıda bunu çözdük ve doğru bir şekilde oynadık. İlk yarı samimi olmak gerekirse Galatasaray daha iyi oynadı. İkinci yarıda dengeli giden bir maçtan bahsedebiliriz. Gereksiz yenen bir gol vardı." dedi.

Galatasaray karşısında 3 puan alamadıkları için bir hayal kırıklığı olduğunu kabul ettiğini ifade eden Groenendijk, "Kazanmak için sahaya çıktık maalesef başaramadık. Bugün hayal kırıklığı var ancak sabah uyandığımızda 16 maçlık yenilmezlik serisi ile kulüp tarihinin en çok puan toplayan takımı olmanın farkındalığını yaşadığımızda kendimizle gurur duymamız gerektiğini fark edeceğiz.

Taraftara da teşekkür ediyorum. Harika bir atmosfer vardı." diye konuştu.

Kiralık forma giyen Haji Wright'ın takımda kalması taraftarı olduğunu vurgulayan Groenendijk, "Yönetim de bunun için çok çalışıyor. Oyuncularımızı korumak istiyoruz. Tüm oyuncularımızı korumamız gerekiyor. Ekip olarak müthiş bir iş başardık. Teknik heyet olarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Bir sıkıntı görünmüyor. Benim için burada kalmak büyük bir şans olur." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk
Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Alfons Groenendijk - Son Dakika


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