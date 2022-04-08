Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti - Son Dakika
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Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti

08.04.2022 10:04
Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda attığı 36 golün 27'sini akan oyunda kaydederken, sadece 9'unu duran toplardan ağlara yolladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, ligde oynadığı maçlarda attığı 36 golün 27'sini akan oyunda kaydederken, sadece 9'unu duran toplardan ağlara yolladı. Kırmızı beyazlı ekip, bu sezon 31 hafta sonunda sadece Fernando Martins ile frikik golüne imza atabildi.

Süper Lig'in son haftalardaki en formda takımı olan ve son 9 maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 44 puanla 9'uncu sıraya yükselen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 32'nci haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisileri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bir günlük iznin ardından çalışacak Akdeniz ekibinde 3 oyuncu sakatlığından dolayı antrenmanda yer alamayacak.

DURAN TOPTAN 9, AKAN OYUNDA 27 GOLAntalyaspor, bu sezon ligde oynadığı 31 hafta sonunda duran toplardan gol bulmakta zorlandı. Kırmızı beyazlılar geride kalan 31 haftada rakip kaleye 36 gol atma başarısı yakalarken, bu gollerin 9'u duran toplardan, 27'si ise akan oyunda geldi. Antalyaspor, galip geldiği 7 maçta attığı gollerin tamamını akan oyunda filelere yolladı.7 MAÇTA GOLLER AKAN OYUNDA GELDİFraport TAV Antalyaspor, 7 maçta gollerin tamamını akan oyunda kaydederek kazanma başarısı yakaladı. Antalyaspor, sezonun ilk devresindeki Yeni Malatyaspor (1-0), GZT Giresunspor (2-1), Altay (1-0), Aytemiz Alanyaspor (3-0) ve sezonun ikinci devresinde oynadığı Yeni Malatyaspor (2-1), Medipol Başakşehir (1-0) ile Altay (2-1) maçlarında gollerin tamamını akan oyunda kaydetti.5 MAÇTA HEM DURAN HEM AKAN OYUNDA GOL BULDU9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Fraport TAV Antalyaspor, 5 maçta ise hem duran hem de akan oyunda rakiplerine gol atma başarısını yakaladı. Kırmızı beyazlılar kazandığı Ç. Rizespor (3-2), Trabzonspor (2-1), VavaCars Fatih Karagümrük (3-0) ve GZT Giresunspor (4-1) maçlarıyla sahadan yenilgi ile ayrıldığı Beşiktaş (3-2) mücadelelerinde hem akan oyun hem de duran toplarda gol buldu.DURAN TOPTAN GOLLERİN 4'Ü PENALTI VE KAFAAkdeniz ekibinin bu sezon duran toplardan attığı gollerin 4'ü penaltı, 4'ü kafa ve sadece 1'i frikikten geldi. Antalyaspor, Göztepe (1), Ç. Rizespor (2) ve Trabzonspor (1) maçlarında penaltıdan, Beşiktaş (1), VavaCars Fatih Karagümrük (1) ile GZT Giresunspor (2) maçlarında ise topu kafayla ağlara yolladı. Kafayla atılan gollerin 2'si köşe vuruşu, 2'si ise serbest vuruşlar sonucunda kaydedildi. Kırmızı-beyazlıların frikikten kaydettiği tek gol ise sezonun devre arasında takıma kazandırılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins'ten geldi. Deneyimli orta saha oyuncusu Demir Grup Sivasspor ile oynanan mücadelede kazanılan serbest vuruşta kaleciyi çaresiz bırakarak topu filelere gönderip takımına 3 puanı kazandırdı.

Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti
32.Hafta Maçları
09 Nisan 2022 Cumartesi
Fatih Karagümrük
13.30
Kasımpaşa
Göztepe
16.00
İ.Kayserispor
Ç.Rizespor
16.00
İttifak Holding Konyaspor
G.Gaziantep
20.30
Trabzonspor
Beşiktaş
20.30
Alanyaspor
10 Nisan 2022 Pazar
Y.Malatyaspor
13.30
Giresunspor
Sivasspor
16.00
M.Başakşehir
Adana Demirspor
16.00
Altay
Fenerbahçe
20.30
Galatasaray
11 Nisan 2022 Pazartesi
Fraport Tav Antalyaspor
20.30
Atakaş Hatayspor
Antalyaspor, gollerini akan oyunda kaydetti
Süper Toto Süper Lig
TakımOGBMAYAvP
1Trabzonspor31218259273271
2Konyaspor31177751331858
3Fenerbahçe31168754351956
4Alanyaspor3115795748952
5Başakşehir311551143311250
6Adana Demirspor311310846321449
7Hatayspor31146114846248
8Beşiktaş31121184540547
9Antalyaspor31128113637-144
10Karagümrük31127123645-943
11Kasımpaşa31118124744341
12Sivasspor311011104240241
13Galatasaray31118124245-341
14Gaziantep FK31117134144-340
15Kayserispor31108134352-938
16Giresunspor31106153439-536
17Altay3185183245-1329
18Göztepe3176183653-1727
19Rizespor3175193057-2726
20Ö.K Yeni Malatya3155212352-2920
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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