Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

03.04.2022 21:05
Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda Altay maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin'in de forma giydiği mavi yelekli takım çift kale maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Hatayspor, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:04 Husumetli aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı
21:01 Meteoroloji 26 ili uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek
20:59 Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi görsel şölen sundu! Abdullah Avcı gözlerine inanamadı
20:03 Taraftarlar konuk takımın futbolcularına saldırdı! Maç yaklaşık 1 saat durdu
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Şahıs Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 21:11:30. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement