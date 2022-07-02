Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü - Son Dakika
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Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü

02.07.2022 16:49
Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bugün salonda yaptığı çalışmayla idmanlarına devam etti.

Antalyaspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda izinli olan futbolcular ülkelerinden gelirken, bazı oyuncular da sağlık kontrollerinden geçmeye devam etti. Antalya temsilcisinde A takım bugün salonda fitness çalışması yaparken, altyapı oyuncuları ise Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde sahada antrenman yaptı. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Nuri Şahin, sık sık çalışmayı durdurup, oyuncularına taktik verdi. Güney ekini hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalyaspor, Döşemealtı, Nuri Şahin, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor, hazırlıklarını salonda sürdürdü - Son Dakika

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