Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor - Son Dakika
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Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor

05.05.2022 10:37
Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İH Konyaspor maçında puan ya da puanlar alarak sahasındaki yenilmezlik rekorunu 12 maça çıkartmanın planını yapıyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İH Konyaspor maçında puan ya da puanlar alarak sahasındaki yenilmezlik rekorunu 12 maça çıkartmanın planını yapıyor.

Süper Lig'de 35 hafta sonunda 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi ile 52 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Kırmızı beyazlılar futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacak. Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, Admir Mehmedi ve Harun Alpsoy çalışmaya katılmayacak. Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk devresinde kaybettiği İH Konyaspor karşısında hem kazanmak hem de iç saha yenilmezlik rekorunu 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

11 MAÇLIK İÇ SAHA YENİLMEZLİĞİSezonun devre arasında takıma kazandırılan oyuncular ve futbol sorumlusu Nuri Şahin'in etkisiyle büyük çıkış yakalayan Fraport TAV Antalyaspor, ligdeki son 13 maçında 29 puan toplamayı başardı. Akdeniz temsilcisi bu sezon iç sahada oynadığı 17 mücadelede ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 32 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlı ekip Süper Lig'de oynadığı maçlar içerisinde 1995- 1996 sezonunda iç sahada 9 maçlık yenilmezlik serisini egale ederken, İH Konyaspor maçında ise rekorunu geliştirmenin planlarını yapıyor. Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 11 maçta Altay (1-0), Aytemiz Alanyaspor (3-0), Trabzonspor (2-1), Fatih Karagümrük (3-0), Sivasspor (1-0), GZT Giresunspor (4-1) ve Atakaş Hatayspor'u (4-1) yenerken, Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (1-1), Gaziantep FK (0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ile berabere kaldı.

Fraport TAV Antalyaspor ile İH Konyaspor mücadelesi pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.


Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor
Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor
Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor
Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor
Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor
Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor
Antalyaspor iç saha rekorunu geliştirmek istiyor
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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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