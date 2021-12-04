Antalyaspor Kayserispor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Kayserispor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.
Kaynak: AA
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