Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar - Son Dakika
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Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar

24.04.2022 11:29
Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Yukatel Kayserispor'un deplasmanda oynayacağı Fraport-Tav Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 20.30'da başlayacak ve mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Ali tuna yapacak. Maçın 4.Hakemi Davut Dakul Çelik olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Özdamar oturacak.

Özdamar'a AVAR da Kerem Ersoy ve Oğuzhan Çakır eşlik edecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor Kayserispor maçının VAR hakemi Erkan Özdamar - Son Dakika
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