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Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

16.12.2021 21:58
Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmanın bitiminde futbol sorumlusu Nuri Şahin, sakatlığı geçen ve bireysel performans antrenmanı yapan defans oyuncusu Doğukan Nelik ile 10 gol sınırlı şut yarışması yaptı. Yarışmayı, Şahin kazandı.

Akdeniz ekibi, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor


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