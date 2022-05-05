Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

05.05.2022 21:22
Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 9 Mayıs Pazartesi günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile başladı.

Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, sakatlığı süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi ve Sinan Gümüş katılmadı.

YORUMLAR
500
Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: Muazzam manzara vardı Şampiyonluğu aydınlatma direğinde kutlayan taraftar: Muazzam manzara vardı Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son antrenmanını taraftarına açık yapacak

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 ABD Adalet Bakanlığı istedi, Fiji yerine getirdi! Rus milyarderin 300 milyon dolarlık yatına el konuldu
21:13 6'lı masa, Kılıçdaroğlu'nun "Ya benimle olun, ya çekilin" sözlerinin üstü kapalı adaylık ilanı olduğunu düşünüyor
21:06 Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerle fotoğrafına Atilla Taş sosyal medyadan sitem etti: Adam sandım, hakkımı helal etmiyorum
20:56 Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa 37 milyon euro gelir elde edecek! İşte Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
20:34 Ülkemizde 5 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 253 yeni vaka tespit edildi
20:23 ABD'de gündem olan düğün! Gelin, damada tasma takıp dolaştırdı
19:41 Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya meydan okudu: Saat 11'de tek başıma ve silahsız geleceğim
19:39 Rus ordusunun Azovstal çelik fabrikasına girmesinden sonra Ukrayna, Harkiv ve İzyum yönlerinde saldırıya geçti!
18:49 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Süleyman Soylu'ya fotoğraflı cevap: Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 21:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement