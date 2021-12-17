Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Konyaspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, öğleden sonra Konya'ya gidecek.
İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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