Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı

09.05.2022 16:37
Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı

Antalyaspor'un kurucuları arasında yer alan ve 87 yaşında vefat eden Akay Ekim'in cenazesi defnedildi.

Antalyaspor'un kurucuları arasında yer alan ve 87 yaşında vefat eden Akay Ekim'in cenazesi defnedildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı camianın ilk genel sekreteri de olan Ekim için Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu yaptığı konuşmada, Akay Ekim'in bıraktığı emaneti daha da ileri taşıyacaklarını belirtti.

Kulübün ilk tüzüğünün kendisine Ekim tarafından verildiğini ifade eden Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır da duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Muratpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilen Ekim, Antalyaspor kulübünün yaşayan son kurucu üyesiydi.

Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı
Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı

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Hasan Subaşı, Antalyaspor, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalyaspor Kulübü'nün ilk genel sekreteri Akay Ekim son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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