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Antalyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Antalyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı Alanyaspor maçından beraberlikle ayrıldıktan sonra ertelenen Pendikspor maçı için hazırlıklara başladı. Takım, 3 puan alarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Antrenmanda forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Antalyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
06.01.2024 - 17:37,
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Antalyaspor, 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Alanyaspor karşılaşmadından 0-0 beraberlikle ayrılan Antalyaspor, ertelenen 16. hafta karşılaşmasında deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Topladığı 25 puanla 9. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, Pendikspor karşılaşmasından 3 puan alarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın idaresindeki antrenmanda, dünkü karşılaşmada forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular, yası sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı. Güney ekibi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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