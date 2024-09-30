Antalyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Antalya spor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 4 Ekim Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü Fenerbahçe maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki spor salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

Antrenmana, 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.