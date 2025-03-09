Antalyaspor Rizespor'u 2-1 Yendi

(ANKARA)-Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor Çaykur Rizespor'u konuk etti. Corendon Airlines Par Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Ali Sowe'nin 58. dakikada attığı golle Rizespor, Antalyaspor karşısında 1- 0 öne geçti. Antalyaspor Adolfo Gaich'nin 90. dakikada penaltıdan ve 90 artı 8. dakikada attığı gollerle Rizespor karşısından 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Antalyaspor sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti.