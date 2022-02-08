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Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı - Son Dakika

Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı

08.02.2022 21:32
Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Sinan Gümüş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe'den 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı eski oyuncusu Sinan Gümüş'ü resmen duyurdu. Kırmızı beyazlılar sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz'in canlandırdığı 'Ramiz Dayı' karakterinin sesiyle "Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı! Kulübümüz Sinan Gümüş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.28 yaşındaki Sinan Gümüş, 2019-2020 sezonunun devre arasında Antalyaspor'da 13'ü lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 16 maçta forma giydi. Gümüş, bu maçlarda 937 dakika sahada kalırken, 5 gol ve 1 asiste imza attı.


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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Sinan Gümüş, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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