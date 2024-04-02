Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduğunu belirterek, "Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz" dedi.
Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, yaklaşık 20 günlük aranın ardından lige konsantre olmanın zor olduğunu belirtti. Oyuncuları lige döndürmenin kolay olmadığına değinen Yalçın, "Onun sıkıntısını yaşayacağımızı söylemiştik. Uzun bir aradan sonra tekrar oyuna konsantre olmak lige döndürmek oyuncuları kolay olmuyor. Bunun sıkıntısını yaşadık. Çok da oyuncularımızı konsantre edememişiz. Oyun olarak çok tatmin edici bir oyun oynadığımızı söylemek zor. Beklediğimiz oyunun çok gerisindeydik. Geldiğimizden beri takım çok iyi oyunlar oynuyor. Arada böyle oyunların minimuma düştüğü maçlar doğal olarak olacak. Uzun bir lig oynuyoruz. Her maç aynı performans gelmez. Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşler bekliyoruz. Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
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