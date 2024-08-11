Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: 'Galip gelemedik'

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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, Göztepe maçının ardından, "Daha fazla şans elde eden, hatta gol atıp iptal edilen ve maçta üstün taraf bizdik ama galip gelemedik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın genel anlamda zor geçtiğini kaydeden Aurelio, "İki takım da iyi hazırlanmıştı. Hafta boyunca Göztepe'ye iyi çalıştık. Daha fazla şans elde eden, hatta gol atıp iptal edilen ve maçta üstün taraf bizdik ama galip gelemedik. Bundan sonraki haftalar için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu. - ANTALYA