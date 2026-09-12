Antalyaspor Ümraniyespor'u 2-1 yendi, Yiğit 'daha üstlerde olacak' dedi - Son Dakika
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Antalyaspor Ümraniyespor'u 2-1 yendi, Yiğit 'daha üstlerde olacak' dedi

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası konuşan Teknik Sorumlu Nedim Yiğit, "Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır" dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, Ümraniyespor maçı ardından yaptığı açıklamada, "Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit, "Zorlu bir maçtı. Ümraniyespor iyi oyunculardan kurulu bir ekip. Fakat pozisyon sonuçlandırmada sorunlar yaşadılar. Oyuna nasıl başlayacaklarını hesaplayarak ona göre çalıştık maç öncesinde. İstediğimiz gibi başlayamadık ve golü yiyince panikledik. Beklediğimiz gol çok gecikti. Sonuç olarak gerekli skoru sağladık. Antalyaspor, daha üstlerde olmalı ve olacaktır. Antalyaspor seyircisi coşkulu oyunu çok seviyor. Taraftarımızın istediği oyunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımızı ve teknik ekibimi de tebrik ediyorum. Ümraniyespor'a da ligin kalan bölümünde başarılar diliyorum" şeklinde konutu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor Ümraniyespor'u 2-1 yendi, Yiğit 'daha üstlerde olacak' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor Ümraniyespor'u 2-1 yendi, Yiğit 'daha üstlerde olacak' dedi - Son Dakika
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