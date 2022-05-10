Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi - Son Dakika
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Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi

10.05.2022 10:10
Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala yenilmezliğini 14 maça çıkaran Antalyaspor, kulüp tarihindeki en uzun namağlup unvanına ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun bitimine iki hafta kala yenilmezliğini 14 maça çıkaran Antalyaspor, kulüp tarihindeki en uzun namağlup unvanına ulaştı.

Akdeniz ekibi, 36. haftada İttifak Holding Konyaspor'u iç sahada 3-2 mağlup ederek, yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin ve teknik sorumlu Alfons Groenendijk yönetiminde kaybetmeme serisini sürdüren kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinde ilk kez üst üste 14 karşılaşmada rakipleri karşısında kaybetmedi.

26 golle 32 puan

Antalyaspor, en uzun namağlup unvanına eriştiği bu mücadelelerde 9 galibiyet, 5 beraberlikle 32 puan topladı, rakip fileleri 26 kez havalandırdı, kalesinde 10 gol gördü.

Ligde son yenilgisini 22. haftada 20 Ocak'ta dış sahada Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybederek yaşayan Akdeniz ekibi, deplasmanda Beşiktaş (0-0), Adana Demirspor (0-0) ve Trabzonspor'la (2-2), sahasında Gaziantep FK (0-0) ve Yukatel Kayserispor (1-1) ile berabere kaldı.

Antalyaspor, dış sahada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 2-1 ve Aytemiz Alanyaspor'u 3-1, iç sahada ise VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0, Demir Grup Sivasspor'u 1-0, GZT Giresunspor ve Atakaş Hatayspor'u 4-1 ve son olarak İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 yendi.

Bir önceki rekoru geçen sezon kırdı

Antalyaspor, 13 maçlık yenilmezlik serisiyle daha önceki kulüp rekorunu 3 galibiyet, 10 beraberlikle 2020-2021 sezonunda gerçekleştirdi.

Geçen sezon 15. haftada 29 Aralık 2020'de sahasında Hatayspor'a 6-0 kaybeden Antalyaspor, bu maçtan sonra ligde Fatih Karagümrük (3-1), Göztepe (1-0) ve Gençlerbirliği'ne (1-0) karşı galibiyet, Galatasaray (0-0), Fenerbahçe (1-1), Beşiktaş (1-1), Trabzonspor (1-1), Medipol Başakşehir (0-0), İttifak Holding Konyaspor (0-0), Denizlispor (1-1), Gaziantep FK (0-0), Yeni Malatyaspor (1-1), Kasımpaşa'ya (1-1) karşı ise beraberlik yaşadı.

Akdeniz temsilcisi, 19 puan topladığı bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırırken, kalesinde 7 gol gördü.

Diğer en uzun yenilmezlik serileri

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda da 19. ve 29. haftalar arasında oynadığı mücadelelerde yenilgi yaşamayan kırmızı-beyazlılar, 11 maçlık seride Denizlispor'u (3-0), Kasımpaşa'yı (3-1), Yeni Malatyaspor'u (2-1), Sivasspor'u (1-0), Beşiktaş'ı (2-1) ve Çaykur Rizespor'u (3-1) yenerken, Konyaspor'la 0-0, Kayserispor ve Fenerbahçe'yle 2-2, Gençlerbirliği ve Gaziantep ile de 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik yaşadığı bu seride 20 gol attı, 10 gol yedi, 23 puanı hanesine yazdırdı.

Akdeniz ekibi, 2019-2020 sezonundan önce ise en uzun süre 2006-2007 sezonunda 10 hafta boyunca yenilgi görmedi. Akdeniz temsilcisi, söz konusu sezonun 19. ve 28. haftaları arasında oynadığı maçları kaybetmedi, 5 galibiyet, 5 beraberlikle 20 puan topladı.

Kırmızı-beyazlılar, 11 gol atıp, kalesindeki 6 gole engel olamadığı bu karşılaşmalarda Sakaryaspor, Konyaspor, Sivasspor, Fenerbahçe ve Manisaspor'u 1-0 yendi, Denizlispor ve Ankaraspor'la 1-1, Gaziantepspor ve Bursaspor'la 0-0, Kayserispor'la 4-4 berabere kaldı.

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Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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