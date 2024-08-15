Antalyaspor'un 7. transferi Emrecan Uzunhan imzayı attı - Son Dakika
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Spor

Antalyaspor'un 7. transferi Emrecan Uzunhan imzayı attı

Antalyaspor'da bu sezonun 7. transferi olan Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenlendi. Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır, Emrecan'ın takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti. Emrecan Uzunhan ise Antalyaspor'a olan sevgisini ve taraftarlardan destek isteğini dile getirdi.

15.08.2024 16:48
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- Antalyaspor'un 7. transferi Emrecan Uzunhan imzayı attı

ANTALYA - Antalyaspor'da bu sezonun 7. transferi olan Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenlendi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır katıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Haktanır, Emrecan'ın 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 6 ay kiralık olarak Antalyaspor'da forma giydiğini hatırlatarak, "Formamızı giydiği dönemde başarılı futbolunun yanı sıra sahaya yüreğini koyan bir Emrecan izlemiştik. Umarım aynı futbolu bu sene de sergileyecek ve takımımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bu imzanın Emrecan'a ve camiamıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Yeniden burada olmak güzel"

1 yıl aradan sonra yeniden Antalyaspor forması giymeye başlayan Emrecan Uzunhan ise Antalyaspor'un zaten tanıdığı, bildiği ve güzel hatıralarının bulunduğu bir camia olduğunu belirterek, "Tekrar camianın bir parçası olduğum için mutluyum. Umarım bu sezon yeniden takıma katkı koymayı sürdürürüm. Elimden gelenin en iyisi yapacağım" diye konuştu.

Antalyaspor taraftarlarına mesaj da gönderen Emrecan Uzunhan, "Futbolla ilgili son güzel hatıralarımı bu kulüpte yaşadım. Bu kulübü ve taraftarını çok seviyorum. İlk geldiğimde de destek olmuşlardı, şimdi de çok güzel mesajlar alıyorum. Taraftarlarımızdan, benden ve takımdan desteklerini esirgememelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyaspor'un 7. transferi Emrecan Uzunhan imzayı attı - Son Dakika

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