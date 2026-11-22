Antalyaspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur, Türk futbolunun gelişiminin her zaman ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Hakemler sadece ne görüyorlarsa onu çalsınlar ve insanlara yardımcı olsunlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur, "Maç bütün hafta çalıştığımız taktiksel plan doğrultusunda ilerledi. Erokspor'un gücünü, hızlı hücumlarda, geçişlerde yapabileceği ekstra işleri biliyorduk, ona göre hazırlandık. Özellikle de ilk yarıda bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Golden sonra da yakaladığımız bir, iki pozisyonu değerlendirebilsek belki daha farklı bir maç sonucu şu anda konuşuyorduk. Yine de oyuncularımıza herkesin önünde sonsuz teşekkür ediyoruz. Onlar gerçekten giydiği formanın ağırlığını hissediyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini inanın yapmaya çalışıyorlar. Dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum ama gerçekten buradaki insanlar, takdiri, desteği hak eden insanlar. Gerçekten çok ciddi mücadeleler veriyorlar. Bir film vardı 'Naim' diye. Bizim için de bugünkü sonuçtan daha önemli verdiğimiz mücadeleler önemli. Maçlar kazanılır, kaybedilir çok önemli değil ama esas mesele burada Antalyaspor'un olması gereken yerdir ve Antalyaspor'un olması gereken yer de Süper Lig'dir. Şu anda bu hedefimizden belki uzakmışız gibi görünüyor olabiliriz ama biz geçen sene teknik ekip olarak Erokspor'da görevdeydik. Süper Lig'e direkt çıkma şansımızı son maçta ikili averajla kaçırmıştık. O zaman da söylüyorduk 'Son maça kadar mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diye. Burada da söylüyoruz, taraftarlarımıza yine bunun sözünü veriyoruz. İnanın buradaki oyuncu grubu, teknik ekip ve bu takımı bir şekilde ayakta tutmaya çalışacak. Bütün insanlar Antalyaspor'u hak ettiği yere çıkarmak için elinden gelen her şeyin en fazlasını yapıyor, yapmaya da devam edecek. İnşallah Allah nasip ederse de senenin sonunda mutlu bir şekilde 'Ya ne günlerden geçtik, ne mücadeleler verdik de bu takımı buraya getirdik' diye onun hazzını yaşayacağımızın sözünü taraftarlarımıza ve bizi seven insanlara verebilirim. Rakibimizi de tebrik ediyoruz, onlar da iyi bir mücadele ortaya koydu. Baktığınız zaman çok net pozisyonlar değildi attıkları goller, bireysel hatalar. Bu bireysel hatalar sadece bizim oyuncularımızla alakalı değil" diye konuştu.

Hakem yönetimiyle ilgili de konuşan Okur, "Kasıtlı olduğunu düşünmek istemiyorum ama maalesef insan faktörünün önüne geçemiyoruz. O anki duygular, o anki görüş açıları insanların birbirine yardımcı olması lazım. Önemli olan burada Türk futbolunun gelişmesi. Eğer birilerini kayırmak, birilerine yardımcı olmak istersek bu sadece günlük kazançlar sağlayabilir ama burada önemli olan Türk futbolunun gelişmesidir. Biz de teknik ekip olarak, Antalyaspor olarak ya da çalıştığımız ya da çalışacağımız diğer bütün yerlerde bunun mücadelesini veriyoruz. İnsanların da bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Kimseden ekstra pozitif bir ayrımcılık beklediğimiz yok, sadece ne görüyorlarsa onu çalsınlar ve insanlara yardımcı olsunlar" ifadelerini kullandı.