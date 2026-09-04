Antalyaspor'un yeni sol beki Alp Ada Abay, sezon sonuna kadar Elazığspor'da kiralık oynayacak
Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Alp Ada Abay'ı Nesine 2. Lig ekibi Seza Çimento Elazığspor'a kiraladı. Genç futbolcu, sezon sonuna kadar Elazığspor forması giyecek ve yeni takımında kendini gösterme fırsatı bulacak.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Antalyaspor, kadrosuna dahil ettiği 20 yaşındaki sol bek Alp Ada Abay'ı Nesine 2. Lig takımlarından Seza Çimento Elazığspor'a kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, genç futbolcu Alp Ada Abay ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuzun sezon sonuna kadar Elazığspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşmiştir. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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