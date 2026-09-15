Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü ilk antrenmana çıktı
Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüp, Özköylü'nün futbolcularla bir araya gelerek bugün ilk antrenmanına çıktığını, resmi imza töreninin ise yarın saat 15.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılacağını bildirdi.
Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Osman Özköylü için resmi imza töreninin yarın saat 15.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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