Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi

11.06.2022 16:54
Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi

Antalyaspor Vakfının olağan genel kurulu, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 25 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Antalyaspor Vakfının olağan genel kurulu, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 25 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun bugünkü ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine olağan genel kurul iki hafta sonraya ertelendi.

Çoğunluğa bakılmaksızın 25 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek toplantıda, vakfın yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.

YORUMLAR
500
11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı 11 Haziran 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı Antalyaspor'un yeni transferi Soner Aydoğdu resmi imzayı attı
Kaynak: AA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:29:46. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement