Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun bugünkü ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadı. Bunun üzerine olağan genel kurul iki hafta sonraya ertelendi.

Kaynak: AA

Hasan Subaşı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Antalyaspor Vakfının genel kurulu 25 Haziran'a ertelendi - Son Dakika

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