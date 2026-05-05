Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Suat Güz, Ali Can Alp
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Paal), Veysel Sarı (Dk. 76 Giannetti), Hüseyin Türkmen, Erdoğan Yeşilyurt, Ceesay, Ballet, Soner Dikmen (Dk. 76 Saric), Safuri (Dk. 90+3 Boli), Doğukan Sinik (Dk. 69 Storm), Van de Streek
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Maestro (Dk. 61 Janvier), Makouta, Ruan (Dk. 90+3 Enes Keskin), Meschack (Dk. 90+3 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 76 Hagi), Güven Yalçın (Dk. 61 İbrahim Kaya)
Sarı kartlar: Dk. 10 Maestro, Dk. 45 Ümit Akdağ, Dk. 65 Lima, Dk. 69 Ruan, Dk. 90+3 Meschack (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Ballet, Dk. 84 Sami Uğurlu (Teknik direktör), Dk. 90+4 Soner Dikmen (Yedek kulübesinde) (Hesap.com Antalyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Corendon Alanyaspor 0-0 berabere kaldı.
60. dakikada sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına giren Ballet'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
63. dakikada sol taraftan kazanılan köşe atışında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Lima'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Van de Streek'e çarparak ağlarla buluştu. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörden izleyen hakem Atilla Karaoğlan, faul gerekçesiyle golü iptal etti.
83. dakikada Hagi'nin ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Ruan'ın şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Antalyaspor ve Alanyaspor Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?