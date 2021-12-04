Antalyaspor yarın Kayserispor'a konuk olacak

Süper Lig'de 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise 16. basamakta yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 18 puanla 11. sırada girdi.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Haji Wright ve Enzo Crivelli Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Geçen hafta Alanyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Kayseri deplasmanında da üç puan kazanmayı hedefliyor.

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