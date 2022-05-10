Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti - Son Dakika
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Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti

10.05.2022 09:24
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti

Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Antalyaspor, sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek, ligde yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısındaki başarılı grafiğini devam ettiren Antalyaspor, 36. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların galibiyet golünü penaltıdan son haftaların golcüsü Haji Wright kaydetti. Bu skorla güney ekibi puanını 55 yaptı ve ligde 8. sıraya yükseldi. Kırmızı-beyazlıların soyunma odasındaki galibiyet sevincine, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ve yöneticiler de eşlik etti. Kırmızı-beyazlılar, 14 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. Akdeniz ekibi, Gaziantep FK, Beşiktaş, Adana Demirspor ile 0-0, Kayserispor ve Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, Fatih Karagümrük'ü 3-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Sivasspor ile Medipol Başakşehir'i 1-0, GZT Giresunspor'u 4-1, Altay'ı 2-1, Hatayspor'u 4-1, Alanyaspor'u 3-1 ve Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu 14 karşılaşmada Antalyaspor, kalesinde sadece 9 gol gördü ve 32 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Antalyaspor, 15 Mayıs'ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. - ANTALYA

Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti
Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti

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Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı! Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti Antalyaspor rekor kırdı, Nuri Şahin tarihe geçti Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi Antalyaspor'un 14 maçlık namağlup unvanı rekor getirdi

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Konyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor, yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti - Son Dakika


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