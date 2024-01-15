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Antalyasporlu İsrailli futbolcu serbest bırakıldı - Son Dakika
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Antalyasporlu İsrailli futbolcu serbest bırakıldı

Antalyasporlu İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Antalya Adliyesi'nde ifade vermesinin ardından serbest bırakıldı. Jehezkel, ülkesine özel uçakla dönecek. Antalyaspor ise sözleşme fesih işlemlerini sürdürüyor.

Antalyasporlu İsrailli futbolcu serbest bırakıldı
15.01.2024 - 13:56,  Güncelleme: 13:57
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İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, Antalya Adliyesi'nde savcılıkta tercüman aracılığıyla verdiği 45 dakika süren ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jehezkel, daha sonra kendisini almaya gelen otomobille havalimanına gitti. Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, Jehezkel'in bugün özel uçakla ülkesine gideceğini söyledi. Evren, Antalyaspor'un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise "Antalyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA nezdinde 4'lü görüşme gerçekleştiriliyor. Sözleşmesiyle ilgili son durum yarın netlik kazanacak. Antalyaspor siyaset üstü bir kurumdur. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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