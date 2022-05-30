Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı - Son Dakika
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Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı

30.05.2022 11:46
Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı

Sırbistan'ın Belgrad kentinde 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Belgrade Trophy 2022 müsabakalarına katılan Yıldız Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda bulunan Antalyaspor yüzme takımının sporcuları Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan 2 gün süren müsabakaları toplam 4 altın madalya...

Sırbistan'ın Belgrad kentinde 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Belgrade Trophy 2022 müsabakalarına katılan Yıldız Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda bulunan Antalyaspor yüzme takımının sporcuları Emir Batur Albayrak ve Talya Erdoğan 2 gün süren müsabakaları toplam 4 altın madalya ile tamamladı.

Talya Erdoğan, 200, 400 ve 800 metre serbest yarışlarında 14-17 ve açık yaş kategorilerinde birinci olarak altın madalyaları toplarken takım arkadaşı Emir Batur Albayrak ise müsabakaların son günü düzenlenen 1500 metre serbest yarışlarında 15-18 ve açık yaş kategorilerinde birinci olarak altın madalya uzanan isim oldu.

Belgrad'da uluslararası başarılar elde eden Antalyasporlu sporcular ve baş antrenör Turgay Demircioğlu, 3-5 Haziran tarihlerinde Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Açık Su Şampiyonası'na katılmak üzere yolculuk hazırlıklarına başladılar.

Antalyaspor Yüzme Takımı'nın sporcuları olan Sevim Eylül Süpürgeci ve Poyraz Şan Aşkın'ın da Türkiye'den gelerek katılması ile birlikte Portekiz'de toplanacak 18 sporcu ve 5 antrenörden oluşan milli takım kafilesinde Antalyaspor'dan 4 sporcu ve 1 antrenör yer almış olacak. - ANTALYA

Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı
Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı
Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı
Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı
Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalyasporlu yüzücüler Belgrad'da 4 altın madalya kazandı - Son Dakika


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