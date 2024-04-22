Antalyasporlu Yüzücüler Bulgaristan'da 6 Madalya Kazandı

Bulgaristan'da gerçekleştirilen Tsvetnitsa Yüzme Şampiyonası'nda Antalyasporlu başarılı kulaçlar Emre Sarp Zeytinoğlu ve Çınar Durukan ikisi birincilik olmak üzere toplam 6 madalya ile Bulgaristan'dan ayrıldılar.
Yüzme milli takımın "Federasyon Karması" olarak katılım gösterdiği Tsvetnitsa Yüzme Şampiyonası 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde Bulgaristan'da gerçekleşti. Antalyaspor'un 6 sporcu ve 1 antrenör ile yer aldığı milli takımda bulunan Antalyasporlu başarılı kulaçlar Emre Sarp Zeytinoğlu ve Çınar Durukan ikisi birincilik olmak üzere toplam 6 madalya ile Bulgaristan'dan ayrıldı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada akreplerin yüzme takımı antrenörlerinden Kaya Aksuoğlu ile birlikte 2007 & 2008 doğumlu genç yüzücüleri Emre Sarp Zeytinoğlu, Atakan Ercan, Ahmet Efe Güldağ, Çınar Durukan, Ahmet Efe Söker ve Elvin Layra Gürdal ay yıldızlı bonelerle yer aldı.
Son dönemde başarılı sonuçlara imza atan yüzücü Emre Sarp Zeytinoğlu, 200 metre karışık yarışında 02.13;04 yüzerek ikinci olurken 800 metre mesafede yüzülen serbest yarışında 08.24;92'lik derece elde ederek ikincilik sayısını ikiye çıkardı. Zeytinoğlu, 200 metre kelebek yarışı için girdiği havuzdan yarışı 02.04;40'lık derecesi ile en önde tamamlayan isim olarak birinci oldu ve altın madalya kazandı.
Ay yıldızlı bayrak için mücadele eden bir diğer yüzücü Çınar Durukan ise serbest kategorisinde çıktığı yarışlarda 50 metrede 25;34 ve 100 metrede 54;73 derecelerini elde ederek iki adet üçüncülük kazandı. 4 kişilik ekiplerin katıldığı bayrak yarışında da milli yüzücüler ile birlikte süre mücadelesi veren Çınar, burada etkili bir performans ortaya koyarak altın madalya kazanan sporcular arasına adını yazdırdı. - ANTALYA
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