Antonio Conte, Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Antonio Conte, Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, teknik direktörlük görevine Antonio Conte'yi getirdiğini duyurdu. Conte, 2027 yılına kadar takımın başında görev yapacak.

05.06.2024 13:26
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İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, İtalyan teknik adam Antonio Conte ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İtalya Serie A temsilcisi Napoli, Francesco Calzona'dan boşalan teknik direktörlük görevine Antonio Conte'nin getirildiğini açıkladı. Mavi-beyazlılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada İtalyan teknik adamın 2027 yılına kadar takımın başında görev yapacağı aktarılırken, Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in de Conte'nin görevi devralmasından dolayı mutluluk duyduğu belirtildi. İmza töreninin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Conte, Napoli'yi çalıştırmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ve takımın gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ı çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, 76 maçta takımın başında görev yaparken, 41 galibiyet, 23 mağlubiyet ve 12 beraberlik alarak 1.78 puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antonio Conte, Napoli ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı - Son Dakika

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