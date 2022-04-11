Antrenman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antrenman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci hayatını kaybetti

11.04.2022 03:12
Antrenman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci hayatını kaybetti

Tunus yelken takımında yer alan milli kadın sporcu Aye Kazkaz, antrenman sırasında teknesinin batması sonucu hayatını kaybetti.

Tunus yelken takımında yer alan milli kadın sporcu Aye Kazkaz, antrenman sırasında teknesinin batması sonucu hayatını kaybetti.

Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabında yayımlanan yazılı açıklamada, Tunus yelken takımı sporcusu Aye Kazkaz'ın, ablası Sarah Kazkaz ile yaptıkları antrenman sırasında şiddetli rüzgardan dolayı teknelerinin batması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçen yıl düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılan 16 yaşındaki milli sporcu, takımın en genç sporcusu unvanını almıştı.

Açıklamada, çiftler yelken yarışmasında ülkesini temsil eden milli sporcunun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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gençlik, Medya, Tunus, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antrenman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antrenman sırasında teknesi batan Tunuslu milli yelkenci hayatını kaybetti - Son Dakika
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