Antrenör Berkcan Biratan: "Altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır" - Son Dakika
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Antrenör Berkcan Biratan: "Altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır"

03.03.2022 14:08
Antrenör Berkcan Biratan: "Altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır"

UEFA B Futbol ve Scout antrenörü olarak çalışmalarını sürdüren Berkcan Biratan, "Benim gözümde altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır.

UEFA B Futbol ve Scout antrenörü olarak çalışmalarını sürdüren Berkcan Biratan, "Benim gözümde altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır. Altyapıdaki her öğrencime bu gözle bakıyorum. Gençlere futbolda potansiyellerini ortaya koymaları için şans verilmeli" dedi.

Tecrübeli Antrenör Berkcan Biratan'ın, son yıllardaki başarılı çalışmaları ile futbol ekosisteminde öne çıkıyor. Antrenör Berkcan Biratan, Beşiktaş'taki başarılı kariyerinin ardından geçtiğimiz ağustos ayında, Bandırmaspor'a transfer oldu. Deneyimli Antrenör, Bandırmaspor U-14 takımı teknik sorumlusu olarak görev yaptı. Biratan, futbolun temelinin "altyapı" olduğuna dikkat çekti. Futbol tutkunu gençlere altyapıda şans verilmesi gerektiğini belirterek, "Benim gözümde altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır. Altyapıdaki her öğrencime bu gözle bakıyorum. Gençlere futbolda potansiyellerini ortaya koymaları için şans verilmeli." dedi.

Biratan, "Türk futbolu, dünyada bir marka olmalıdır. Milli takımımızla, futbolcularımızla, teknik ekiplerimizle, futbol kulüpleri yöneticilerimizle el ele vererek, global ölçekte hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz. Bunun temeli, futbol altyapısıdır. Altyapı fedakarlık ister" diye konuştu.

Berkcan Biratan kimdir?

Berkcan Biratan, Ağustos 1991 tarihinde Adana'da doğdu. Bir kız kardeşi, bir de ağabeyi olan Biratan, lise eğitimine kadar Adana'da bulundu. Daha sonra İstanbul Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük Bölümünü kazandı. Üniversite eğitimi sırasında, 2014 yılında kısa bir süre Etiler Galatasaray Futbol Okulunda görev yaptı. Ardından Beşiktaş Jimnastik Kulübünde stajyer futbol antrenörü olarak göreve başladı. Üniversite eğitimi devam ederken, mezuniyetine kadar 3 yıl stajyerliğe devam etti. 2017 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra 2019 yılına kadar Beşiktaş Kulübünde sözleşmeli olarak antrenörlük yaptı. 2021-2022 futbol sezonunda Bandırmaspor U-14 futbol takımının teknik sorumlusu olarak göreve başlayan Berkcan Biratan, geçtiğimiz haftalarda Bandırmaspor'dan ayrıldı. - BALIKESİR

Antrenör Berkcan Biratan: Altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır

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Bandırmaspor, Beşiktaş, Futbol, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antrenör Berkcan Biratan: 'Altyapıdaki her futbolcu bir Ronaldo adayıdır' - Son Dakika


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