Bedavaya gelecek! İngilizlerin göz bebeği Süper Lig'in yolunda

Beşiktaş orta sahasını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar, ara transferin başlayacağı 12 Ocak için geri sayıma geçti. Kartalın ilk hedefi Leicester City'den Nampalys Mendy. Beşiktaş İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

OYNAYABİLECEĞİ TAKIMA GİTMEK İSTİYOR

Bu sezon ligde sadece 6 maçta forma giyebilen ve oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Mendy için yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak Beşiktaş, oyuncunun maaşının da Leicester City tarafından ödenmesini isteyecek. Sezon sonunda ise Mendy'nin performansına göre takımdaki geleceği belli olacak.

YABANCI KONTENJANINDA YER AÇMASI GEREKİYOR

Yapacağı transferler için yabancı kontenjanında yer açması gereken Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyetin kadroda düşünmediği stoper Francisco Montero'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Bu sezon sadece 4 maçta forma giyebilen İspanyol oyuncunun ülkesinden gelen teklifler sonrası ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor.