Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar

Palut, geçen hafta 3-0 kazandıkları maçta ilk 11'de yer alan kart cezalısı Uğurcan Yazğılı'nın yanı sıra Soner Dikmen, Ahmet Oğuz ve Michalak'ı yedek soyundurdu, bu oyuncuların yerine Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Muric ve Rahmanovic'i sahaya sürdü.

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut , UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları rövanş maçında, ilk karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Kaynak: AA

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