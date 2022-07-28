Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar

28.07.2022 21:11
Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları rövanş maçında, ilk karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları rövanş maçında, ilk karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişikliğe gitti.

Palut, geçen hafta 3-0 kazandıkları maçta ilk 11'de yer alan kart cezalısı Uğurcan Yazğılı'nın yanı sıra Soner Dikmen, Ahmet Oğuz ve Michalak'ı yedek soyundurdu, bu oyuncuların yerine Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Muric ve Rahmanovic'i sahaya sürdü.

Konyaspor, BATE Borisov karşısına Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Muric, Çekiçi, Rahmanovic, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'iyle çıktı.

Yeşil-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada tribünlerin tamamına yakını doldu.

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ise Konyaspor ile geçen hafta oynadıkları maçın kadrosunda değişikliğe gitmedi.

YORUMLAR
500
Konyaspor-BATE Borisov Konyaspor-BATE Borisov Aleksandr Mikhaylov: 'Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum' Aleksandr Mikhaylov: 'Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum'
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, İlhan Palut, Konyaspor, Belarus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 21:11:36. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor-BATE Borisov maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement